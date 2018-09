Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

Carate: partita Italia Under 17, il saluto del sindaco alle giocatrici (Foto by Signorini Federica)

Calcio: le azzurrine di Grilli battono la Svizzera e conquistano Carate Brianza Un bel pubblico ha salutato allo stadio XXV Aprile di Carate Brianza la vittoria dell’Italia femminile Under 17 di Nazzarena Grilli in amichevole con la Svizzera.

Lo stadio XXV Aprile di Carate Brianza si è tinto d’azzurro. La Nazionale femminile under 17 ha fatto il suo debutto stagionale battendo 2-0 la Svizzera in amichevole: i gol festeggiati nel secondo tempo hanno la firma di Alice Ilaria Berti e Federica Anghileri. Tra il pubblico che ha affollato la tribuna per assistere all’evento di grande calcio c’erano alcune squadre giovanili (femminili) dell’Inter ed era presente anche il sindaco Luca Veggian, orgoglioso che “per la prima volta nella storia di Carate ospitiamo una partita della nostra Nazionale”.

Per le azzurrine, guidate dal tecnico Nazzarena Grilli (allenatrice tricolore della FiammaMonza nel 2006) all’esordio sulla panchina under 17, il match di mercoledì 26 settembre è stato un ottimo test in vista della prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo, che vedrà impegnate le calciatrici dal 22 al 28 settembre.

«Le ragazze sono state davvero brave, hanno creato tantissime occasioni nell’arco dei novanta minuti e rischiato pochissimo - ha commentato Grilli alla Figc, la Federazione italiana giuoco calcio - In questi giorni hanno fatto bene dentro e fuori dal campo, hanno lavorato sodo e sono molto soddisfatta di loro».



Carate: partita Italia Under 17

(Foto by Signorini Federica)

