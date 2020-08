Calcio: l’amichevole Pro Sesto - Monza in diretta tv Mediaset La sfida amichevole del Breda sarà trasmessa sabato 29 agosto dalle 20.45 sul canale 20 con telecronaca di Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese.

Dopo la prima uscita del precampionato contro la Juventus Under 19, il Calcio Monza ha definito la prossima amichevole in preparazione al debutto in campionato. Sabato 29 agosto alle 20.45 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, i biancorossi affronteranno la Pro Sesto neopromossa in serie C. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul Canale 20 del digitale terreste, commentata da Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese.

