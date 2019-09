Calcio serie C Monza Robur Siena al Brianteo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio: l’Ac Monza festeggia un anno con Berlusconi e si prepara alla sfida in diretta Rai È passato un anno da quando la Fininvest di Silvio Berlusconi ha acquistato il 100% dell’Ac Monza affidandolo alla guida di Adriano Galliani. Lunedì 30 settembre la diretta tv per il match con Juve U23.

“Il 28 settembre 2018 il Gruppo Fininvest ha finalizzato l’acquisto del 100% della Società; un avvenimento straordinario per la Città di Monza, con l’arrivo della famiglia Berlusconi e di Adriano Galliani, monzese doc”. Scrive così la società biancorossa nella giornata di sabato 28 settembre 2019, ricordando il primo anniversario dell’acquisto dell’Ac Monza di Fininvest “da Nicola Colombo, a cui va riconosciuto il merito di aver preso il Monza in un’aula di tribunale a seguito di fallimento e averla riportata tra i professionisti”.

L’occasione anche per rilanciare i capisaldi della squadra tracciati da Berlusconi stesso (“Essere una squadra diversa dalle altre e diventare un esempio da seguire”) e per prepararsi alla diretta televisiva per la settimana giornata di campionato, il posticipo di serie C in programma lunedì 30 settembre alle 21: Juventus U23-Ac Monza. Sarà possibile vedere la partita su RaiSport sul canale 58 del digitale terreste (e il secondo tempo anche in hd sul 57).

Diretta che è stata in bilico, nei giorni scorsi: « Dopo la comunicazione della Lega di serie C che annunciava la differita alle 24.15, ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei tifosi, amareggiati per la decisione. Ho cercato di capire quale fosse il motivo del cambio di programma e ringrazio il direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, per aver risolto il disguido e aver dimostrato sensibilità per la squadra che guida la classifica della Divisione A della Serie C» ha detto il parlamentare della Lega Massimiliano Capitanio. Le difficoltà erano dovute alla concomitanza con i Mondiali di atletica, ma il palinsesto è stato modificato per permettere la visione di tutte le competizioni.

