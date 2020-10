Calcio, la domenica delle brianzole: il Renate cala il poker in serie C, in serie D pari per la Folgore Caratese La domenica delle brianzole del calcio: vince ancora il Renate in serie C ed è primo in classifica. In serie D un pareggio (Folgore Caratese), una sconfitta (Seregno) e un rinvio (Vis Nova Giussano).

In serie C quarta vittoria consecutiva per il Renate che guida la classifica del girone A con 12 punti. Domenica al Città di Meda è caduta la Pro Patria: decisivo al 23’ del secondo tempo il rigore calciato da Galuppini (per fallo su Maistrello); in precedenza il portiere Gemello aveva neutralizzato un tiro dal dischetto avversario negando il vantaggio. Mercoledì turno infrasettimanale contro l’AlbinoLeffe (17.30 a Gorgonzola).

In serie D un turno di stop per la Vis Nova Giussano costretta al rinvio del match col Caravaggio: entrambe le squadre sono in isolamento per positività al coronavirus (un giocatore tra i verdenero) e si incontreranno il 4 novembre.

Nel girone B stop per il Seregno battuto in trasferta dal Fanfulla per 2-0. Gli azzurri hanno ceduto la testa della classifica alla Casatese (5-0 al Brusaporto e imbattuta).

Nel girone A la Folgore Caratese ha pareggiato 1-1 col Pont Donnaz: in vantaggio al 33’ con Rachid Kouda, al primo gol in serie D, è stata raggiunta nella ripresa, al 50’, su rigore. Brianzoli con 6 punti in classifica.

