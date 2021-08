Calcio: il Vis Nova Giussano vince il triangolare del centenario verdenero Battute Folgore Caratese e Pavia: il Vis Nova Giussano ha vinto il triangolare del suo centenario. Domenica allo stadio Borgonovo test con l’Alcione Milano.

Nell’agosto delle amichevoli, il Vis Nova Giussano, che partecipa al campionato di serie D, nella serata di giovedì 26 agosto, ha colto il primo successo della stagione. Al Caduti di Superga, si è aggiudicato il triangolare del centenario superando per 1-0 (rete di Fossati) la Folgore Caratese e per 2-1 il Pavia (goal di Ballabio e Valtulina). Nell’altro match, la Folgore-Caratese, aveva piegato per 3-0 i pavesi. Una vittoria che ha portato nuovi stimoli e ottimismo in casa verdenero, dopo la cinquina patita contro il forte Seregno neo promosso in serie C e il pareggio per 2-2 al cospetto dell’Arconatese (Fall e Della Torre).

“Il triangolare di giovedì - ha detto l’allenatore Marco Caddeo - mi ha permesso di far ruotare tutti i giocatori a mia disposizioni tanto da avere una visione più chiara sul loro valore e il loro grado di apporto al gioco della squadra. Ho visto delle buone cose, ma siamo ancora al 60-70 della preparazione. Una vittoria fa sempre bene”.

Domenica, alle 16, al centro sportivo Stefano Borgonovo, il Vis Nova, si sottoporrà al test con gli orange dell’Alcione Milano del presidente Marcello Montini, allenati da Giovanni Cusatis, neo promosso in serie D. Intanto non si ferma la rivoluzione estiva in casa del Vis Nova. Il ds Marino Fumagalli che da mesi sta setacciando il mercando alla ricerca dei migliori giocatori giovani e di quello con maggior esperienza, si è assicurato le prestazioni del difensore Stefano Bartoli, classe 2002, proveniente dalla primavera del Novara e di Andrea Cella (2003), proveniente dalla primavera del Milan, che si aggiungono agli acquisti già ufficializzati tra fine luglio e i primi di agosto, i cui nomi sono: Luca Ferrario (2002) portiere, proveniente dal Novara, Pietro Galimberti (2003) portiere con trascorsi alla Giana di Gorgonzola, ma di proprietà della Virtus Ciserano; l’attaccante Samuele Calmi (1999) ex NibionnoOggiono; Gabriele Gambazza (2000), terzino sinistro dalla Casatese; Jacopo Di Mango (2004) difensore dal Monza e Federico Frigerio, difensore centrale, dalla Casatese.

“ Dopo l’amichevole di domenica - ha spiegato il ds. Marino Fumagalli - con l’allenatore Marco Caddeo, ci metteremo a tavolino per valutare le prestagioni dei giocatoti fin qui utilizzati, tanto da snellire la rosa che attualmente è formata da trenta giocatori”. La società ha comunicato che martedì 31 agosto, alle 21, alla baita degli Alpini di via De Gasperi, ci sarà la presentazione della squadra e della maglia col nuovo sponsor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA