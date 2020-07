Calcio: il sogno del Monza in serie B inizia il 26 settembre La Lega di Serie B di calcio ha deciso in assemblea le date di inizio e fine stagione per il 2020-21: si parte il 26 settembre e conclusione il 7 maggio. Il 5 agosto amichevole a Monzello (a porte chiuse) contro Juventus Under 19.

Dal 26 settembre al 7 maggio: sono le date di inizio e finite del prossimo campionato di serie B di calcio, quelle in cui si consumerà il sogno del Monza del passo doppio in serie A. Ed è un ritorno dei biancorossi dopo 19 anni.

Lo ha stabilito giovedì 30 luglio l’assemblea della Lega Sere B, in teleconferenza con le società, alla vigilia della penultima giornata della stagione 2019-20: “Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei - si legge nella nota della Lega - . Gli altri criteri stabiliti dall’Assemblea sono di previsione di sosta nel periodo nazionali con un ovvio e conseguente incremento delle gare infrasettimanali, le cui date saranno comunicate in un secondo momento”.

L’assemblea ha deciso anche di di disputare le gare dei playoff e playout della stagione sportiva in corso, 2019/2020, tutte alle ore 21 seguendo le date già individuate nel CU 130 del 12 giugno 2020. Rinviato l’uso della Var durante il campionato - invece utilizzato già per questo campionato in playout e playoff - per “l’impossibilità di portare avanti, in questi mesi, il training arbitrale attraverso amichevoli e gare off-line” a causa del Covid.

Intanto la prima amichevole, organizzata a Monzello, ma a porte chiuse, per mercoledì 5 agosto alle 17.30: in campo contro i biancorossi la Juventus Under 19. “Per i biancorossi, un’occasione per testare la condizione generale dopo un mese di allenamenti, contro una squadra che a sua volta è al lavoro dalla seconda settimana di luglio, per preparare la Youth League”.

