Calcio: il Seregno conferma e chiama i tifosi a spalare la neve; stop per la Folgore, l’Eccellenza e le giovanili Non solo il Monza. Il weekend del calcio si riscrive a causa della neve: in serie D confermata Seregno-Caronnese e rinviata OltrepoVoghera-Folgore Caratese; in Lega pro stop per il Monza e conferma per il Renate impegnato a San Benedetto del Tronto. Vacanza per tutti gli altri campionati dall’Eccellenza in giù, compresi tutti i Settori giovanili.

Qui Seregno. Confermata Seregno-Caronnese in programma domenica 4 marzo alle 14.30 allo stadio Ferruccio per la 30° giornata della serie D. La società chiede l’aiuto dei tifosi per liberare il campo dalla neve: “Venite sabato mattina al Ferruccio e poi mangiamo insieme”, annuncia chiedendo condivisione e partecipazione. Coloro che arriveranno allo stadio, dovranno portare con sé anche una pala.

Qui Carate Brianza. La zona del Pavese è tra le più colpite in Lombardia dall’ondata di maltempo e la partita OltrepoVoghera-Folgore Caratese in programma sabato 3 allo stadio di Voghera è stata rinviata a domenica 11 marzo ore 14.30.





Qui Renate. Sambenedettese-Renate di Lega Pro è confermata e i renatesi sono partiti per le Marche, incappando nella chiusura per maltempo delle autostrade. A San Benedetto del Tronto ha nevicato nei giorni scorsi e nel giorno della partita, in programma sabato alle 16.30, è prevista pioggia.

Il Comitato Regionale Lombardia ha disposto invece la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali dilettantistici e giovanili di competenza in programma sabato 3 marzo e nella mattinata di domenica 4 marzo. Stop quindi ai campionati dall’Eccellenza in giù. Le date dei recuperi verranno comunicate lunedì 5 marzo.

Per quanto riguarda l’attività di calcio a Cinque è stata decisa la sospensione delle gare di venerdì 2 marzo, mentre è regolare la programmazione per le gare di sabato 3 e domenica 4.

