Calcio, il Renate si ritrova agli ordini del nuovo mister Parravicini. Le novità di mercato Primi allenamenti per il Renate calcio: il gruppo dei giocatori si è messo a disposizione del nuovo mister Francesco Parravicini.

L’avventura 2021/2022 è ufficialmente cominciata. Il Renate ha “battezzato” la dodicesima stagione consecutiva tra i Pro nella giornata di giovedì, quando il gruppo a disposizione del nuovo mister, Francesco Parravicini, ha sostenuto le rituali visite mediche. Tutti abili e arruolati i nerazzurri, che nel pomeriggio poi si sono sottoposti al primo ciclo di tamponi ed esami sierologici per poter presentarsi ai nastri di partenza senza intoppi. Riscontrata la totale negatività degli appartenenti al gruppo-squadra, dopo un paio di giorni di allenamenti individuali, nel pomeriggio di domenica 18 luglio ha finalmente effettuato la prima seduta collettiva allo storico “Mario Riboldi” di Renate, che sarà la sede di tutto il lavoro estivo. Con la rosa in continua evoluzione, mister Parravicini ha attinto a piene mani anche dal serbatoio della Primavera nerazzurra, per poter lavorare con un ottimale numero di giocatori.

Il nuovo mister parla ai giocatori



Nel frattempo, le pantere hanno ufficializzato l’acquisto in prestito (dal Milan) del ventenne centrocampista Alessandro Sala. L’ex capitano della Primavera rossonera, nello scorso campionato ha assaggiato la categoria prima con il Cesena, quindi con la Pro Sesto, allenata proprio da mister Parravicini. Mezzala di fisicità e prospettiva, sarà una preziosa alternativa in un reparto che conta già elementi del calibro di Kabashi, Rada, Ranieri e Marano. Non ancora ufficiale, ma di fatto chiusa anche la trattativa che porta, anzi, riporta in nerazzurro il terzino sinistro classe 2002 Davide Manarelli. Cresciuto nel vivaio renatese, nell’estate del 2019 era stato ceduto al Sassuolo che lo ha fatto crescere, e che ora gli offre la prima chance di mettersi in mostra coi grandi. Settimana di new entries, ma anche di fondamentali conferme. Da questo punto di vista ha stupito – molto positivamente – il rinnovo di Francesco Galuppini, reduce da un favoloso biennio in Brianza corredato da 28 gol. Il mercato è ben lungi dall’essere concluso, pertanto non sono esclusi altri colpi, soprattutto in attacco, dove al momento – Galuppini a parte – figurano solo prime punte come Maistrello ed i rientranti Plescia e Sorrentino.

I giocatori del Renate

Ora il programma prevede sedute doppie fino a sabato 24, quando i nerazzurri saranno a Darfo Boario Terme per la prima amichevole precampionato contro il Brescia (17.30). Già concordato un altro test amichevole mercoledì 28 luglio, quando le pantere viaggeranno verso Cantalupa (To) per sfidare l’Alessandria, fresca di promozione in Serie B.

Di seguito i 26 calciatori convocati per il raduno:

Portieri: Colnago (2003, Pisa fp), Drago (2001, in prova)

Difensori: Anghileri (1991, Capitano), Costanzo (2002, Primavera), Cugola (2004, in prova), De Meo (2003, Primavera), Esposito (2000), Ferrini (1998, Gubbio), Manarelli (2002, prestito Sassuolo), Marafini (2000), Merletti (2001), Possenti (1992), Silva (1991)

Centrocampisti : Kabashi (1994), Marano (1990), Rada (1999), Ranieri (1997), Rosa (2003, Primavera), Sala (2001, prestito Milan), Sardo (2003, Primavera)

Attaccanti: Butti (2003, Primavera), Galuppini (1993), Maistrello (1993), Morachioli (2000, Imolese), Plescia (1998, Vibonese fp), Sarli (2000, in prova), Sorrentino (1995, Cesena fp).

L’intervento di Massimo Crippa

Ed ecco lo staff per la stagione 2021/2022:

Francesco Parravicini (allenatore)

Gioacchino Adamo (allenatore in 2^)

Mauro Franzetti (preparatore atletico)

Lorenzo Confalonieri (aiuto preparatore atletico)

Maurizio Monguzzi (preparatore dei portieri)

Fabio Mariani (team manager)

Luigi Sesana (responsabile sanitario)

Marco Valadè (medico sociale)

Filippo Maria Anghilieri (ortopedico)

Daniele Castagna e Stefano Zardoni (fisioterapisti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA