Calcio: il Monza vince 6-1 con la Juve U19, presente anche Pirlo - FOTO Riflettori sul campo e sulle panchine per l’amichevole di mercoledì 5 agosto tra il Monza di Cristian Brocchi e la Juventus Under 19, presente anche Andrea Pirlo (mister dell’Under 23). Hanno vinto i biancorossi per 6-1.

Calcio d’agosto con riflettori puntati sia sul campo che sulle panchine per la prima uscita ufficiale del Monza di Cristian Brocchi contro la Juventus Under 19. Al Monzello, mercoledì pomeriggio, è finita 6-1 per i biancorossi (con la nuova maglia), ma l’interesse si è concentrato anche sulla presenza di Andrea Pirlo, mister bianconero dell’Under 23 ed ex milanista con Brocchi e Galliani. Le squadre hanno ricevuto anche il saluto del presidente Paolo Berlusconi.

Brocchi ha schierato due squadre tra primo e secondo tempo: dopo l’intervallo ha cambiato otto giocatori lasciando solo Sommariva e Bellusci (poi sostituito). Risultato sul 3-0 al 45’, l’autore dell’ultimo gol del Monza prima del lockdown, Brighenti, firma la doppietta con un tuffo di testa da pochi passi, per il definitivo 6-1.

Monza-Juventus Under 19 6-1

Marcatori: 13’ Marconi, Mota Carvalho 19’, Lepore 28’, Brighenti 52’ e 73’, Finotto 69’, Petrelli su rig. 53’ (Juventus U19)

Monza primo tempo (4-3-1-2): Sommariva, Lepore, Bellusci, Marconi, Anastasio, Armellino, Fossati, Machin, Chiricò, Gliozzi, Mota Carvalho.

Monza secondo tempo (4-3-1-2): Sommariva, Bellusci (Lombardi), Scaglia, Paletta, Franco, Galli, Rigoni, Iocolano, Mosti, Finotto, Brighenti.

Indisponibili per leggeri acciacchi Lamanna, D’Errico, Palazzi, Sampirisi e Morosini.

