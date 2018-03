Calcio: il Monza torna in campo, al Brianteo c’è Siena Sabato 17 marzo alle 14.30 match di ritorno tra Monza e Siena per il campionato di calcio di Serie C. All’andata è finita 3-0 per i biancorossi.

Torna in campo, dopo due lunghe settimane senza impegni ufficiali, il Monza di mister Marco Zaffaroni. I biancorossi, che hanno saltato Prato e Arezzo (la prima per neve, la seconda per i noti problemi societari degli aretini), sabato 17 marzo trovano un’altra toscana sul loro cammino: si tratta della Robur Siena, all’andata battuta 0-3 con la prodezza di D’Errico, il gol di Giudici e un’autorete.

I bianconeri della città del Palio sono reduci da un buon momento in campionato e soprattutto hanno scavalcato il Livorno in vetta. È vero che i labronici hanno una partita in meno, ma è altrettanto vero che il Siena vuole assolutamente approfittare del momento di flessione dell’ormai ex dominatrice del girone. Ne verrà fuori sicuramente una partita tatticamente accorta, per non lasciare nulla a disposizione degli avversari.

In casa Monza non si segnalano particolari problemi di rosa e dunque Zaffaroni potrà schierare la miglior formazione possibile: in avanti potrebbe trovare spazio la coppia Cori-Mendicino che nelle ultime settimane ha avuto il tempo di affinare la propria intesa. La partita, inizialmente prevista al Brianteo per le 16.30, è stata anticipata dalla Lega alle 14.30.

