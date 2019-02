Calcio, il Monza stende al Brianteo il Fano con un gran gol di Anastasio - FOTO FOTO - Basta un gol di Anastasio al 68esimo per regalare i tre punti al Monza nella sfida casalinga di sabato 23 febbraio contro il Fano. In tribuna c’era Paolo Maldini.

Basta un gol di Anastasio al 68esimo per regalare i tre punti al Monza nella sfida casalinga di sabato 23 febbraio contro il Fano. Un gol capolavoro, con un tiro scoccato da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. I biancorossi si sono presentati al Brianteo con il terzetto d’attacco Chiricò-Marchi-Brighenti ma è solo grazie al suo difensore che è riuscito a scardinare la difesa del Fano. Una partita tutt’altro che brillante ma che, comunque, ha regalato tre punti preziosissimi nella corsa al playoff. I biancorossi hanno anche avuto qualche occasione per segnare il 2-0 e chiudere il conto, mentre gli ospiti non sono mai stati sostanzialmente pericolosi. In tribuna c’era Paolo Maldini: nel Fano gioca suo figlio Christian, oggi rimasto seduto in panchina per tutto il match.

Monza-Fano 1-0

Marcatore: 68’Anastasio (M)

Monza (4-3-3): Guarna; Lepore (89’ De Santis), Scaglia, Marconi, Anastasio; Palazzi, 867’ lora) Fossati (86’Galli), D’Errico; Chiricò (67’ Ceccarelli), Marchi, Brighenti (67’ Reginaldo). A disp. Sommariva, Armellino, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Tentardini, Di Paola. All. Brocchi.

Fano (3-4-1-2): Voltolini; Sosa, Celli, Magli (81’ Acquadro); Vitturini, Lulli (81’ Lazzari), Tascone (63’ Selasi), Liviero; Filippini; Scardina, Ferrante. A disp. Sarr, Diallo, Konate, Ndyae, Maldini, Cernaz, Morselli, Lazzari, Acquadro, Clemente. All. Epifani.

Arbitro: Acanfora sez. Castellammare di Stabia (Gregorio-De Chirico).

Ammoniti: Liviero (AJ), D’Errico (M)

© RIPRODUZIONE RISERVATA