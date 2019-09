Calcio, il Monza sbarca anche sulla Playstation: ecco i pro player del team eSports biancorosso - VIDEO VIDEO - Il Monza sta al passo coi tempi e presenta la squadra eSports per parlare “il linguaggio dei giovani”. Ecco allora Er_Caccia98 e Figu7rinho, i due pro player firmati dall’Ac Monza per partecipare al campionato su Playstation.

Il Monza sta al passo coi tempi e presenta la squadra eSports per parlare “il linguaggio dei giovani”. Ecco allora Er_Caccia98 e Figu7rinho, i due pro player firmati dall’Ac Monza per partecipare al campionato “virtuale” eSports FIFA Pro Player su Playstation. I due nuovi biancorossi sono Raffaele Cacciapuoti (Er_Caccia98) e Simone Figura (Figu7rinho) e sfideranno avversari internazionali.

«Con la divisione eSports il Monza si allinea ad alcune delle migliori società sportive italiane ed estere – commenta l’ad Adriano Galliani - Non ci fermeremo all’attività agonistica ma organizzeremo degli incontri formativi con le scuole superiori per promuovere il gioco responsabile ed educare i ragazzi al corretto utilizzo dei videogames. Inoltre l’iniziativa si inserisce nel percorso del Club rivolto all’inclusione sociale in quanto gli eSports sono caratterizzati dalla possibilità che tutti possano giocare senza barriere o distinzioni. Faremo iniziative in tal senso portando l’attenzione su temi di inclusione sociale e disabilità motoria».

Tra i partner del progetto, il gruppo Digital 360, società che accompagna le società sportive nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale.Il partner per l’area sportiva è Pro2Be, il primo eSports talent lab specializzato nei videogames sportivi.

Entiasti i commenti dei due protagonisti “in campo”. «Questa opportunità rappresenta il coronamento di un percorso durato tre anni – ha detto Simone Figura, detto Figu7rinho - È un’emozione incredibile far parte di questa società la cui proprietà, con i suoi dirigenti, ha fatto la storia del calcio italiano. Darò il massimo per competere in Italia ed all’estero con questa maglia. Oltre all’aspetto sportivo sposo totalmente i valori del Club e gli obiettivi di carattere sociale che si vogliono raggiungere attraverso questo progetto».

Raffaele Cacciapuoti, Er_Caccia98, gli fa eco: «Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura. Dopo le buone prestazioni dello scorso anno ho cominciato a credere di trasformare la mia passione in un lavoro, ora tutto questo è davvero possibile grazie al Monza. Ringrazio quindi la Società per la fiducia mostrata nei miei confronti, farò del mio meglio per non deluderla e portare in alto questi colori nel rispetto delle linee guida del Club».

