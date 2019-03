Calcio: il Monza pareggia a Pordenone, occasioni e rigore sbagliato Un punto per il Monza nella trasferta sul campo della capolista Pordenone. Al 36’ del primo tempo D’Errico ha pareggiato il vantaggio casalingo, al 75’ ha sbagliato il rigore del sorpasso.

Un punto per il Monza nella trasferta sul campo della capolista Pordenone. E anche un po’ di rammarico per un bottino che avrebbe potuto essere pieno. Nel posticipo del lunedì sera della serie C i biancorossi di mister Brocchi hanno pareggiato al 36’ del primo tempo con capitan D’Errico il vantaggio casalingo di Candellone (11’). Poi hanno creato diverse occasioni presentandosi più volte in attacco. Infine ancora D’Errico al 75’ ha sbagliato il rigore che avrebbe portato i brianzoli in vantaggio.

Pordenone sempre in testa alla classifica del girone B con 62 punti, il Monza sale a 48 punti ed è sesto.

