Calcio: il Monza non rinnova il contratto, Mario Balotelli si allena in attesa di offerte Il centravanti 30enne, ex attaccante della Nazionale - secondo quanto riportato da Sky - al momento, non avrebbe sul tavolo nessuna altra offerta. Balotelli mostra in Instagram di proseguire negli allenamenti confidando in nuove offerte.

Scaduto il contratto con il Monza il 30 giugno senza essere rinnovato dopo la mancata promozione in Serie A, Mario Balotelli al momento sarebbe senza alcuna squadra in cui giocare il prossimo anno. Il calciatore trentenne, ex attaccante della Nazionale - secondo quanto riportato da Sky - al momento, non avrebbe sul tavolo nessuna altra offerta.

È stato l’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani, ad apertura della sessione di calciomercato ad annunciare: «Da ora Balotelli è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo». Nel curriculum di Super Mario, 30 anni, ci sono formazioni come Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Brescia e Monza. Balotelli mostra in Instagram di proseguire negli allenamenti confidando in nuove offerte dopo che nelle ultime settimane si sarebbe fatta avanti una squadra appena promossa nel massimo campionato turco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA