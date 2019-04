Calcio, il Monza in 10 uomini cede in casa 0-1 contro il Gubbio - FOTO FOTO - Prima sconfitta casalinga per il Monza di Cristian Brocchi. I biancorossi hanno perso, infatti, per 0-1 contro il Gubbio in una partita tutt’altro che indimenticabile per i padroni di casa. Ha deciso una rete di Casiraghi a 7 minuti dal novantesimo.

Prima sconfitta casalinga per il Monza di Cristian Brocchi. I biancorossi hanno perso, infatti, per 0-1 contro il Gubbio in una partita tutt’altro che indimenticabile per i padroni di casa. Ha deciso una rete di Casiraghi a 7 minuti dal novantesimo. Decisiva, ai fini del risultato finale, la manata in faccia di Scaglia a Plescia al 72esimo, rosso diretto per l’ex Cittadella e Monza in 10 uomini. Dieci minuti dopo, il gol degli avversari che ha deciso la partita. Un match dove il Monza è apparso molto stanco (i ritmi di gioco ne hanno risentito), probabilmente a causa dell’impegno di mercoledì contro il Vicenza. Il Monza resta in quinta posizione a quota 51 punti. mentre il Gubbio festeggia 3 punti pesantissimi e forse inaspettati nella lotta per la salvezza.

MONZA-GUBBIO 0-1

Marcatore: 83’Casiraghi (G)

Monza (4-3-3): Guarna; Bearzotti (73’ Marconi), Negro, Scaglia, Anastasio; Palazzi, Armellino, Di Paola (58’ Brighenti); Ceccarelli (70’ D’Errico), Marchi, Chiricò (73’ Lepore). (Sommariva, Galli, Fossati, De Santis, Lora, Reginaldo, Tomaselli, Tentardini) All.Brocchi

Gubbio (4-3-2-1): Marchegiani; Ferretti (85’ Conti), Espeche, Maini, Lo Porto; Davì, Pedrelli (60’ Malaccari), Benedetti; Cattaneo (46’ Battista), Casiraghi (90’+3 Campagnacci); Chinellato (60’ Plescia). (Battaiola, Schiaroli, Ricci, Tofanari) All. Galderisi

Note. AMMONITI: Battista (G), Davì (G), Armellino (M), Lo Porto (G). ESPULSI: 72’ Scaglia (M)

