Calcio: il Monza è costato alla Fininvest 2,9 milioni di euro

Lunedì 01 Ottobre 2018

VIDEO - Prima vittoria stagionale in serie D per il Seregno. Decisiva per rompere il ghiaccio una prodezza in rovesciata di Luca Artaria. Alla Cristiano Ronaldo.