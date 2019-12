La reunion di grandi ex del Monza a tavola per festeggiare il titolo di campione d’inverno (foto Caprotti)

Calcio, il Monza brinda al titolo d’inverno: Galliani e i grandi ex al Tennis club Una serata con le vecchie glorie biancorosse per celebrare il primo posto in C del Monza di Brocchi: che veleggia spedito verso la serie B, orizzonte che scaramanticamente l’ad del Monza non vuole ancora nominare.

Una storia romantica è fatta anche di anniversari. E poco conta se queste ricorrenze siano cadenzate più da rituali, piuttosto che da vere date da festeggiare. Il primo appuntamento era stato a fine marzo, nel ristorante Villa Reale di Mario Galbiati e la dedica sul fiocco era stata quella dell’ex presidente Aurelio Cazzaniga, al timone tra il 1969 e il 1971. Questa volta, i grandi ex del Monza hanno scelto il Tennis club Monza per ritrovarsi, insieme all’amministratore delegato Adriano Galliani, e brindare a un amore biancorosso che col tempo non smette di ardere.

Accanto allo stesso Cazzaniga, già promotore della prima tavolata d’amarcord, nella serata di lunedì c’erano Patrizio Sala, Dustin Antonelli, Romano Cazzaniga, il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri e il suo predecessore Giorgio Vitali, Alfredo Magni, Jimmy Fontana, Walter De Vecchi, Eugenio Gamba, Paolo Monelli, Ugo Tosetto, Angelo Colombo, Francesco Vincenzi, Luigi Sanseverino, Luciano Castellini, Domenico Volpati, Giovanni Lorini e Fiorino Pepe.

La scaramanzia di Galliani ha impedito che i brindisi fossero per la Serie B, che come la sagoma di un’isola ancora da conquistare in fondo al mare, è per ora solo là davanti alla prua della capolista (13 i punti di vantaggio sul Pontedera, che deve recuperare una gara, e sul Renate, secondi in classifica). Meglio accontentarsi di libare i calici per il titolo di campioni d’inverno, quello sì già impacchettato sotto l’albero.

Monza: la prima cena con Galliani e gli ex calcio Monza nel marzo 2019

(Foto by Fabrizio Radaelli)

