Calcio, il Monza al via con un brasiliano in più: l'attaccante Reginaldo è biancorosso - VIDEO

Primi allenamenti agli ordini di mister Marco Zaffaroni per il Monza 1912 che affronterà la campagna di Serie C 2018/2019 con un brasiliano in più. È andata a buon fine infatti la trattativa con Reginaldo Ferreira da Silva, ex Fiorentina e Siena in Serie A e l’ultimo anno con diverse apparizioni in Serie B con la Pro Vercelli. Classe ’83, l’esperto attaccante si aggregherà al gruppo venerdì in vista della partenza per Piazzatorre di domenica.

Calcio, Reginaldo

Reginaldo ha sottoscritto con il Club biancorosso un contratto annuale. La sua lunga carriera calcistica è iniziata a Treviso nel 2001 e dopo aver militato nella società veneta (contribuendo alla scalata dalla serie C alla serie A), è passato appunto alla Fiorentina, per poi vestire le maglie di Parma, Siena, Jef United Chiba (Giappone), Vasco da Gama (Brasile), Paganese, Trapani e Pro Vercelli, dove ha militato nella seconda parte della scorsa stagione.

Al via martedì pomeriggio erano regolarmente in campo tutti i protagonisti della scorsa stagione. Le ultime notizie sono il rinnovo del prestito di Adorni, l’acquisizione di Tentardini e il prolungamento con Giudici. Dal mercato sono arrivati nelle ultime ore il giovane centrocampista dell’Inter Brignoli (‘99) e il portiere di riserva Sommariva.

Il nuovo Monza comincia dunque a prendere forma, anche se dal mercato si aspettano ulteriori sforzi per cercare di confermare la quarta piazza conquistata l’anno scorso. Servono altri nomi in attacco, un titolare da affiancare a Cori e una riserva, magari un giovane, per completare il reparto con quattro effettivi. Ma c’è ancora tempo.

IL PRIMO GIORNO DI ALLENAMENTI

