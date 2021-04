Calcio, il giudice sportivo stanga il Seregno: due turni a Tomas, uno a Poletti e multa Stangata del giudice sportivo sul Seregno calcio: il difensore Tomas dovrà stare fermo due turni, Poletti uno. Campo vietato fino al 20 aprile anche per il direttore generale Pacitto.

All’indomani del match tra Seregno e Crema, Aniello Merone, giudice sportivo del campionato di serie D, ha ufficializzato le due decisioni, adottate sulla scorta del referto dell’arbitro Domenico Castellone di Napoli, contestatissimo dalla società brianzola. Come era previsto, la peggio l’ha avuta il difensore croato Luka Tomas, che dovrà scontare due turni di squalifica, dopo l’espulsione al fischio finale, conseguenza di «espressioni offensive» rivolte al direttore di gara campano. Il centrocampista Amedeo Poletti, cacciato invece all’inizio della seconda frazione per somma di ammonizioni, è stato fermato per una giornata, mentre il direttore generale Luca Pacitto, allontanato dalla panchina al 29’ della ripresa, non potrà figurare a referto fino a martedì 20 aprile, per «avere rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale». Poletti salterà così la trasferta di mercoledì 14 a Breno, mentre Tomas e Pacitto rimarranno in tribuna sia nel turno infrasettimanale che nel successivo impegno casalingo, che domenica 18 opporrà gli azzurri al Caravaggio. Completa il quadro un’ammenda di 500 euro, «per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale e degli organi federali».

