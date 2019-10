Calcio, il giudice sportivo stanga il Seregno: 3 giornate a Borghese, 1 a Invernizzi È un conto salato quello che il Seregno pagherà alla giustizia sportiva dopo il pareggio a Legnano. Sulla scorta del referto del contestatissimo arbitro Edoardo Gianquinto di Parma, il giudice sportivo della serie D Aniello Merone ha comminato tre giornate di squalifica a Martino Borghese ed una ad Andrea Invernizzi, entrambi espulsi, nonché mille euro di ammenda al Legnano ed 800 euro alla società presieduta da Davide Erba.

P. Col.

