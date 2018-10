Calcio, il Ferruccio è ancora tabù per il Seregno: pari con lo Scanzorosciate - VIDEO VIDEO - Stadio Ferruccio ancora tabù in stagione per il Seregno. La squadra di Ardito ha ottenuto il quarto risultato utile in sei partite, ma deve rinviare l’appuntamento con la vittoria in casa.

Stadio Ferruccio ancora tabù in stagione per il Seregno. Al quarto tentativo, dopo il kappaò in Coppa Italia contro il Villa d’Almè Valbrembana e i pareggi in campionato contro Caravaggio e Caronnese, gli azzurri sono stati costretti alla divisione della posta dallo Scanzorosciate degli ex Giangaspero, in tribuna per infortunio, Di Lauri e Comi, arrivato soltanto sabato mattina e inizialmente in panchina.

La gara, terminata senza reti, ha visto i padroni di casa condurre le danze per quasi l’intero arco dei 90’ e andare vicini alla marcatura soprattutto nella ripresa, quando nella parte centrale, in rapida successione, Capelli prima, Ampollini poi e infine Artaria e Grandi non hanno sfruttato alcune nitide opportunità. Al contrario, gli orobici si sono praticamente limitati alla fase difensiva, impensierendo Lupu raramente e con qualche tentativo dalla distanza. Il punto incamerato ha consentito ai brianzoli di salire a quota sette in classifica, ma non di allungare come avrebbero voluto sulle zone calde, comunque ancora a debita distanza.

Seregno-Scanzorosciate 0-0

Seregno: Lupu; Ronchi (25’ st Calmi), Ampollini, Gritti, Mapelli, Pribetti (22’ st Boselli); Capelli, Esposito, Romeo (34’ st La Camera); Artaria, Grandi (25’ st Cavalcante). A disp.: Mora, Bonaiti, Fasoli, Fumagalli e Conti. All.: Ardito

Scanzorosciate: Aiello; Corno, Paris, Rota; Cortinovis, Di Lauri, Zambelli, Maietti; Manenti; Aranotu (38’ st Comi), Ganea (9’ st Cartella). A disp.: Bergamelli, Acerbis, Suardi, Albini, Carrara, Bertolotti e Magnoni. All.: Valenti

Arbitro: Tomasi di Lecce

Note: ammoniti Pribetti (Se), Ganea (Sc) e Cartella (Sc).

