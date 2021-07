Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio: il 24 luglio la presentazione del calendario di Serie B Sarà a Ferrara la presentazione del campionato di Serie B 2021-22: l’appuntamento il 24 luglio alla presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti.

Saranno sul tavolo il 24 luglio le carte della stagione 2021-22 del campionato di calcio di Serie B (chiamata Serie Bkt, per lo sponsor): quel giorno a Ferrara è in programma la presentazione a partire dalle 19 del calendario del torneo in cui il Monza proverà di nuovo a guadagnarsi la Serie A, questa volta sotto la guida di Stroppa.

In piazza Trento e Trieste (come l’omologa monzese) saranno presenti le delegazioni delle venti società che disputeranno la stagione. La diretta dovrebbe essere trasmessa sia da Sky sport sia da Dazn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA