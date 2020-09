Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, serie B: i numeri di maglia del nuovo Monza, che saluta Iocolano e Chiricò Il Monza ha reso noti i numeri di maglia ufficiali scelti dai giocatori per la nuova stagione in serie B. Non ci saranno Iocolano e Chiricò ceduti al Lecco e all’Ascoli.

Il dieci rimane sulle spalle di D’Errico, Rigoni passa al quattro. In vista dell’inizio del campionato di serie B, venerdì pomeriggio in casa contro la Spal, il Monza ha reso noti i numeri di maglia ufficiali scelti dai giocatori per la nuova stagione.

Eccoli: 1 Lamanna; 2 Donati; 3 Anastasio; 4 Rigoni; 5 Fossati; 6 Bellusci; 8 Barberis; 9 Gytkjaer; 10 D’Errico; 11 Finotto; 12 Sommariva; 16 Frattesi; 17 Mosti; 18 Bettella; 19 Scaglia; 20 Barilla’; 21 Armellino; 22 Di Gregorio; 23 Gliozzi; 24 Maric; 28 Colpani; 29 Paletta; 30 Carlos Augusto; 31 Sampirisi; 32 Lepore; 35 Lombardi; 47 Mota Carvalho; 99 Machin.

Tra i giocatori rimasti in biancorosso dalla passata stagione, Machin, Mota Carvalho, Gliozzi e Rigoni hanno deciso di cambiare numero.

Non ci saranno invece Simone Iocolano e Cosimo Chirico. Iocolano, che era stato il primo acquisto del Monza di Berlusconi nell’ottobre 2018, si è trasferito a titolo definitivo al Lecco.

Chiricò, arrivato a in Brianza poco dopo (gennaio 2019), è stato ceduto all’Ascoli. Entrambi sono stati tra i protagonisti del ritorno in Serie B.

Federico Del Frate e Federico Marchesi sono passati invece alla Pro Sesto, raggiungendo gli altri tre ex biancorossi Palesi, Franco e Di Munno. Serie C anche per Tommaso Morosini, ceduto a titolo temporaneo annuale alla Feralpisalò.

