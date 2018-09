Calcio: esordio con tre punti per il Monza in Serie C, battuta la Feralpisalò - FOTO e VIDEO

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Diego Marturano)

Calcio, Monza Feralpisalò: striscione per Andrissi (Foto by Diego Marturano)

Esordio con tre punti per il Monza. Al Brianteo, alla prima giornata di serie C, la squadra di Zaffaroni ha battuto la quotata Feralpisalò con gol di Sacha Cori nel secondo tempo. Il vantaggio è arrivato al 57’ con incornata dal secondo palo: il bomber ha insaccato un cross di D’Errico, ben servito dalla linea di fondo da Reginaldo.

In tribuna di nuovo Filippo Galli, già presente all’amichevole con Brescia pochi giorni dopo l’annuncio della trattativa con Silvio Berlusconi. Dalla curva cori striscione e cori per Giunluca Andrissi, ex direttore sportivo monzese e oggi alla Feralpi.

Altri risultati. Sempre nel girone B della serie C il Renate di mister Brevi ha vinto in trasferta sul campo della Sambenedettese: 2-0 il finale con gol di Gomez al 29’ e Piscopo al 43’.

In serie D il Seregno ha colto un buon 0-0 sul campo del Darfo Boario. A Carate Brianza, 1-1 per la Folgore Caratese con il Milanocity: vantaggio ospite con Santonocito al 33’; pareggio di Gioè al 91’ su rigore.

