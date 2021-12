Calcio, ecco il programma dei campionati regionali e provinciali: l’Eccellenza recupera a partire dal 6 gennaio A differenza delle altre Categorie Regionali del C.R.L., i tre Gironi di Eccellenza proseguiranno l’attività agonistica come da Calendario. Ciò in previsione di quanto appreso da L.N.D. in relazione alla Fase Nazionale di spareggi tra le seconde classificate

Provvedimento ufficiale del Comitato Regionale Lombardo presieduto da Carlo Tavecchio dopo i recenti casi di rinvio di alcune partite.

Valutate le condizioni generali e la situazione dei Campionati, il C.R.L. ha disposto, fatte salve eventuali diverse disposizioni governative, il seguente programma relativamente all’inizio dei gironi di ritorno, nonché dei recuperi ancora da disputarsi.

Eccellenza - Le gare di recupero del girone di andata non disputate entro il 22 dicembre saranno recuperate nelle seguenti date: 6 gennaio 2022 (per chi ha 1 gara da recuperare); - 26 gennaio 2022 (per chi ha 2 gare da recuperare); - 9 Febbraio 2022 (per chi ha 3 gare da recuperare). A differenza delle altre Categorie Regionali del C.R.L., i tre Gironi di Eccellenza proseguiranno l’attività agonistica come da Calendario. Ciò in previsione di quanto appreso da L.N.D. in relazione alla Fase Nazionale di spareggi tra le seconde classificate.

Campionato Promozione e Prima categoria Le gare in programma il 9 e il 16 gennaio 2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato. Il 05-06/01/2022, 09/01/2022 e il 16/01/2022 saranno utilizzati per disporre i recuperi delle gare di andata non ancora disputate (a cura dell’Ufficio Programmazione Gare).

Seconda categoria Le eventuali gare in programma prima del 23 gennaio 2022 sono posticipate (a cura delle rispettive Delegazioni) in coda al campionato. Eventuali recuperi potranno essere disposti, valutate le condizioni meteo, a decorrere dal 16/01/2022.

Juniores regionali A e B Le gare in programma l’otto gennaio 2022 e il 15/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato. Il 05/01/2022, 08/01/2022 e il 15/01/2022 saranno utilizzati per disporre i recuperi delle gare di andata non ancora disputate (a cura dell’Ufficio Programmazione Gare).

Allievi regionali U18, U17 Elitè, U17, U16 e Giovanissimi regionali U15 Elite, U15 Le gare di recupero programmate fino al 16/01/2022 sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi.

Eccellenza femminile Le gare in programma il 9 gennaio 2022 e il 16 gennaio 2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato. Il 06/01/2022, 09/01/2022 e il 16/01/2022 saranno utilizzati per disporre i recuperi delle gare di andata non ancora disputate (a cura dell’Ufficio Programmazione Gare).

Under 19 femminile Le gare in programma l’otto gennaio 2022 e il 15/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato. Il 05-06/01/2022, 08/01/2022 e il 15/01/2022 saranno utilizzati per disporre i recuperi delle gare di andata non ancora disputate (a cura dell’Ufficio Programmazione Gare). Si raccomandano le squadre di Settore Giovanile di evitare nel periodo di pausa e comunque fino al 16 gennaio 2022 sia amichevoli che allenamenti congiunti e di seguire con scrupolo i protocolli in vigore per lo svolgimento degli allenamenti.

