Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, ecco il battesimo in B del Monza: la prima sfida il 26 settembre, c’è la Spal Resi noti i calendari della serie cadetta: i biancorossi di Berlusconi e Galliani alla prima giornata sfideranno al Brianteo la Spal. La squadra di Brocchi, con l’obiettivo dichiarato di inseguire la promozione in Serie A

C’è un invito al battesimo del Monza in B. L’appuntamento è per sabato 26 settembre, quando i biancorossi di Cristian Brocchi celebreranno il ritorno nella categoria cadetta spartendosi il campo con i ferraresi della Spal, retrocessi dalla massima categoria e seriamente intenzionati a ritornarci.

QUI Il calendario completo della Serie B e il tabellone della Coppa Italia (pdf)

I calendari del campionato di B sono stati pubblicati a Pisa, in piazza Dei Miracoli. E se parlare di miracolo sarebbe sbagliato, visti gli investimenti fatti dalla società, riuscire a giocarsi le chance di promozione in A rappresenterebbe comunque un sogno, per questo Monza che mai ha calcato il più prestigioso dei palcoscenici calcistici nazionali.

La strada è comunque ancora lunga e già la disputa del campionato di B rappresenta un teatro di grande prestigio per questo Monza, reduce dalla passerella di San Siro (sfida al Milan dello scorso sabato sera) e dalla vittoria sul Lecco. Sabato, a Lumezzane, è intanto in programma la partita al Vicenza, a sua volta vincitore del girone di Serie C e annunciato protagonista anche del nuovo campionato di B.



Il calendario:

1° SABATO 26/09/2020 Monza - Spal

2° SABATO 03/10/2020 Empoli - Monza

10/10/2020 Sosta Nazionali

3° SABATO 17/10/2020 Monza - L.R. Vicenza

4° MARTEDÌ 20/10/2020 Pisa - Monza

5° SABATO 24/10/2020 Monza - ChievoVerona

6° SABATO 31/10/2020 Cittadella - Monza

7° SABATO 07/11/2020 Monza - Frosinone

14/11/2020 Sosta Nazionali

8° SABATO 21/11/2020 Pordenone - Monza

9° SABATO 28/11/2020 Monza - Reggina

10° SABATO 05/12/2020 Reggiana - Monza

11° SABATO 12/12/2020 Venezia - Monza

12° MARTEDÌ 15/12/2020 Monza - Virtus Entella

13° SABATO 19/12/2020 Pescara - Monza

14° MARTEDÌ 22/12/2020 Monza - Ascoli

15° DOMENICA 27/12/2020 Cremonese - Monza

16° MERCOLEDÌ 30/12/2020 Monza - Salernitana

17° DOMENICA 03/01/2021 Lecce - Monza

9/1/2020 Sosta Invernale

18° SABATO 16/01/2021 Monza - Cosenza

19° SABATO 23/01/2021 Brescia - Monza

20° SABATO 30/01/2021 Spal - Monza

21° SABATO 06/02/2021 Monza - Empoli

22° MARTEDÌ 09/02/2021 L.R. Vicenza - Monza

23° SABATO 13/02/2021 Monza - Pisa

24° SABATO 20/02/2021 ChievoVerona - Monza

25° SABATO 27/02/2021 Monza - Cittadella

26° MARTEDÌ 02/03/2021 Frosinone - Monza

27° SABATO 06/03/2021 Monza - Pordenone

28° SABATO 13/03/2021 Reggina - Monza

29° MARTEDÌ 16/03/2021 Monza - Reggiana

30° SABATO 20/03/2021 Monza - Venezia

27/3/2021 Sosta Nazionali

31° SABATO 01/04/2021 Virtus Entella - Monza

32° SABATO 05/04/2021 Monza - Pescara

33° SABATO 10/04/2021 Ascoli - Monza

34° SABATO 17/04/2021 Monza - Cremonese

35° MARTEDÌ 20/04/2021 Salernitana - Monza

36° SABATO 24/04/2021 Monza - Lecce

37° SABATO 01/05/2021 Cosenza - Monza

38° VENERDÌ 07/05/2021 Monza - Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA