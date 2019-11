Calcio, è il giorno del derby tra Folgore Caratese e Seregno. LIVE la cronaca del match A due anni di distanza dall’ultimo confronto diretto, Folgore Caratese e Seregno tornano domenica 3 novembre (ore 14.30) ad affrontarsi sul campo dello stadio comunale di via 25 aprile a Carate Brianza, in un match valido per l’undicesimo turno del girone B del campionato di serie D

A due anni di distanza dall’ultimo confronto diretto, Folgore Caratese e Seregno tornano domenica 3 novembre (ore 14.30) ad affrontarsi sul campo dello stadio comunale di via 25 aprile a Carate Brianza, in un match valido per l’undicesimo turno del girone B del campionato di serie D. In attesa del responso del giudice sportivo sulla partita tra Pro Sesto e Levico Terme, con il successo dei sestesi che non è stato omologato dopo il ricorso con cui i trentini hanno chiesto la ripetizione della contesa a causa dell’espulsione di Tommaso Gattoni soltanto alla terza ammonizione e non alla seconda, gli ospiti arrivano all’appuntamento in vetta alla classifica con ventiquattro punti, uno in più della stessa Pro Sesto e due in più della Folgore Caratese. LIVE su ilcittadinomb.it ci sarà la cronaca minuto per minuto della partita a partire dal calcio d’inizio.

L’ultimo successo seregnese in casa dei cugini risale al 2012, quando nel primo turno della Coppa Italia Fabio Cardinio firmò su rigore il definitivo 1-0. Due stagioni fa, al contrario, i caratesi inflissero agli uomini allora allenati da Matteo Andreoletti una scoppola di proporzioni colossali, imponendosi 5-0, grazie alle marcature di Andrea Burato, Paolo Carbonaro, Maurizio Peluso dal dischetto, Claudio Bonanni e Simone Moretti. Curiosamente, dopo la gara odierna le due formazioni torneranno a misurarsi a brevissimo termine negli ottavi di finale della Coppa Italia: il confronto in gara secca, sempre a Carate Brianza, è in programma mercoledì 13 novembre.

