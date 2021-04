Calcio, è fatta: è nata la Usd Città di Cornate, prosegue l’affiliazione con l’Atalanta Fusione sancita tra Usd Cornatese e Csd Colnaghese unite nello stemma della costituenda città di Cornate del quale riprendono i colori. Entrambe le società confermano i rispettivi consiglieri nel consiglio direttivo della nuova società, che avrà come presidente Marco Corti.

Usd Cornatese e Csd Colnaghese: è fusione. La notizia era nell’aria già da qualche mese ma da domenica 11 aprile è ufficiale, il destino delle due squadre di calcio sarà comune e avrà un nome, Usd Città di Cornate.

«È con piacere che Usd Cornatese e Csd Colnaghese comunicano di aver raggiunto e firmato l’accordo di fusione tra le stesse dando vita ad un’unica nuova società calcistica dilettantistica denominata Usd Città di Cornate - si legge nel comunicato firmato dalle due compagini sportive -. I tempi erano ormai maturi per giungere a questa importante decisione di unire le due società in una sola dando vita ad un importante movimento calcistico sul territorio che ha come scopo quello di concentrare l’attenzione sul movimento calcistico giovanile per alimentare la propria prima squadra e dar vita anche ad un polo femminile che comprenda un proprio settore giovanile. Importante sotto questo aspetto sarà l’aiuto che Atalanta B.C. potrà darci in quanto la nuova società erediterà l’affiliazione col sodalizio bergamasco che Usd Cornatese ha in essere da tanti anni».

Contestualmente sono state resi noti anche i nomi che copriranno le cariche apicali della nuova società: «Entrambe le società confermano i rispettivi consiglieri nel consiglio direttivo della nuova società, che avrà come presidente Marco Corti e come vicepresidenti Fabrizio Ferlicca e Francesco Arlati. La carica di segretario verrà affidata a Tiberio Montorio. Tutti gli altri incarichi verranno definiti alla prima seduta del nuovo consiglio direttivo».

Al momento della firma è stato approvato il nuovo logo che vuole rappresentare lo stemma del Comune di Cornate d’Adda e che contiene i colori di entrambe le società che si fondono nella costituenda Città di Cornate. Nell’occasione è stato anche registrato il nuovo dominio web www.cittadicornate.it che prenderà il posto dei domini attuali delle due Società.

