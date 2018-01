Calcio: D’Errico fa volare il Monza, pari in rimonta per il Seregno con la Folgore Caratese FOTO - In Lega pro ritorno al Brianteo con vittoria per il Monza. Nella prima gara interna del 2018 arrivano anche i primi tre punti del nuovo anno grazie all’1-0 sulla Lucchese. In serie D, 2-2 pirotecnico tra Seregno e Folgore Caratese.

Ritorno al Brianteo con vittoria per il Monza. Nella prima gara interna del 2018 arrivano anche i primi tre punti del nuovo anno grazie all’1-0 sulla Lucchese. E dopo la sconfitta di Pisa al rientro dopo la sosta. In gol per il Monza Andrea D’Errico che ha sbloccato il risultato al 17’ del primo tempo sfruttando un errore su rimessa laterale della Lucchese e insaccando rasoterra a tu per tu con il portiere avversario.

Nel Monza ha esordito il nuovo acquisto Ettore Mendicino, firmato a metà settimana. A disposizione anche Padula e Tomaselli. Hanno salutato invece Loris Palazzo (andato a Latina) e Matteo Barzotti, che è passato al Seregno.

E il Seregno ha raccolto un punto preziosissimo al Ferruccio nel derby del girone A della serie D con la Folgore Caratese: è finita 2-2 con tutti i gol nella ripresa e una super-rimonta degli azzurri in un giro di cronometro a cinque minuti dalla fine.

Folgore in vantaggio al 9’ con Drovetti e poi al raddoppio con Giuseppe Gambino al 21’. Il Seregno ha accorciato le distanze al 39’ con Andrea Gambino e poi ha pareggiato un minuto dopo con Artaria.

Nel girone B della Lega pro, domenica di riposo per il Renate.

