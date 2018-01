Calcio, derby di serie C al Sada: l’amichevole Monza-Renate finisce 1-1 Parità con un gol a testa tra Monza e Renate nell’amichevole giocata domenica pomeriggio allo stadio Sada, approfittando della sosta del campionato. Il derby della Brianza si è acceso nel secondo tempo.

Biancorossi e pantere nerazzurre hanno fatto divertire i presenti e la sfida ha dato indicazioni ai mister al lavoro per preparare il ritorno in campionato. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Renate in vantaggio al 26’ della ripresa con Antonio Palma a superare Del Frate (subentrato a Liverani). Una decina di minuti più tardi pareggio del Monza firmato Lorenzo Carissoni. E poi ancora un paio di occasioni per parte prima del triplice fischio.

Il campionato riprende il 21 gennaio: il Monza va a Pisa (contro degli altri nerazzurri), per il Renate lunedì 22 gennaio trasferta a casa dell’Albinoleffe.

