Calcio: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. Lo ha confermato il Real Madrid con un comunicato ufficiale: “Secondo la sua volontà e la richiesta espressa, Cristiano Ronaldo ha accettato il trasferimento alla Juventus Fc”, scrive il club madrileno esprimendo “gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato una delle epoche più brillanti della storia della società e del calcio mondiale”. Quasi in contemporanea anche Sergio Ramos ha augurato in bocca al lupo all’ex compagno di squadra.

IL COMUNICATO

Sempre sui canali del Real Madrid, il giocatore ha salutato la squadra e la società: “Sono stati nove anni meravigliosi, tuttavia credo sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita e per questo ho chiesto al club di accettare di trasferirmi. Chiedo a tutti, e in particolare ai tifosi, di essere comprensivi”.



LE DICHIARAZIONI DEL GIOCATORE

Classe ’85, il portoghese lascia la Spagna (ci era arrivato dal Manchester United) dopo nove stagioni e la corona di capocannoniere nella storia del Real con 451 gol in 438 partite. In totale ha vinto 16 titoli, tra cui 4 coppe europee, tre consecutive e quattro nelle ultime cinque stagioni (cinque tutto le Champions League vinte, una anche col Manchester). In bacheca anche tre Palloni d’oro. Al Mondiale di Russia è diventato il giocatore ad avere segnato più reti in nazionale (85). Al Real Madrid vanno 105 milioni di euro.

Esultano gli juventini di Monza e Brianza, sebbene la Juve l’abbia strappato alla Vimercatese Oreno che l’8 luglio su facebook ne aveva annunciato l’acquisto: “#Cristianoronaldo l’abbiamo preso noi! Le visite mediche sono state svolte a #oreno nella notte. Il 10 #agosto sarà pronto per gli allenamenti di #jeda e #invernizzigiulio”.

Ronaldo, scherzi a parte, è considerato uno dei più forti giocatori al mondo (se non il più forte) ed è una icona dentro il campo (la sua posizione sui calci di punizione è indistinguibile da quella sulla Playstation) e fuori con il coinvolgimento in numerose opere benefiche. A partire dalla donazione del sangue. È stato detto che Torino l’abbia conquistato con la standing ovation tributata nell’andata dei quarti di finale di Champions League (persa dalla Juve) dopo un gol in rovesciata. Comunque sia, alla fine della scorsa stagione aveva dichiarato l’intenzione di lasciare il Real Madrid per “cercare nuove sfide”.

Arriverà a Torino, pare che la villa in collina sia quasi pronta, con la fidanzata Georgina Rodriguez (dopo una lunga storia con la modella Irina Shayk), quattro figli, la mamma e un ampio staff.

