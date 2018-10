Calcio: chi è Cristian Brocchi, nuovo allenatore del Monza LEGGI L’esonero - Chi è il nuovo allenatore del Monza 1912? Il ritratto di Cristian Brocchi, milanese e milanista, che da martedì 23 ottobre siederà sulla panchina biancorossa, dopo l’esonero di Marco Zaffaroni.

Cristian Brocchi, milanese e milanista. Talmente milanista da essersi tatuato sul braccio, insieme agli amici Cristian Abbiati e Rino Gattuso, la scritta “Champions 03”, nel ricordo della Coppa dei campioni vinta dal Milan nella finale finita ai rigori contro la Juve. Il nuovo allenatore del Monza, nato a Milano il 30 gennaio 1976, centrocampista con buoni colpi tecnici, ha legato al club rossonero i suoi migliori momenti da calciatore: sette le stagioni complessivamente giocate, soprannome Argento vivo, bottino ricco: uno scudetto, due Champions, una coppa Italia, 2 supercoppe europee, una supercoppa italiana, un mondiale per club.

LEGGI Calcio: Zaffaroni esonerato, il Monza passa a Brocchi

Altre maglie vestite: Pro Sesto, Lumezzane, Verona, Inter (una sola stagione, 2000-2001, appena 15 presenze), Fiorentina e Lazio, con cui giocò la sua ultima partita nel maggio 2013.

Diventato allenatore, è tornato al Milan come tecnico degli Allievi e della Primavera. Nell’aprile 2016, subito dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, assume la conduzione tecnica della prima squadra sino alla fine della stagione: il 28 giugno viene sostituito da Vincenzo Montella. Nella stagione successiva diventa allenatore del Brescia, in serie B, avventura conclusa il 12 marzo 2017 quando viene esonerato e sostituito da Gigi Cagni. Il 14 giugno seguente insieme a Gianluca Zambrotta viene ingaggiato come assistente di Fabio Capello in Cina allo Jiangsu Suning, in veste di allenatore in seconda. L’esperienza in Oriente termina il 28 marzo 2018 con la rescissione di Capello. Ora la nuova avventura al Monza: avrà il difficile compito di rivitalizzare la squadra acquistata a fine settembre da Silvio Berlusconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA