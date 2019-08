Calcio, c’è Monza-Alessandria di Coppa Italia: inizia la stagione biancorossa - VIDEO VIDEO - Fischio d’inizio domenica 4 agosto alle 18.30 per la stagione ufficiale del Calcio Monza. Allo stadio Brianteo si gioca Monza-Alessandria, primo turno di Coppa Italia. Aggiornamenti su www.ilcittadinomb.it.

Fischio d’inizio domenica 4 agosto alle 18.30 per la stagione ufficiale del Calcio Monza. La squadra di mister Cristian Brocchi affronta l’Alessandria nel primo turno di Coppa Italia al Brianteo, alla rincorsa della miglior condizione da perfezionare in vista dell’inizio del campionato (25 agosto) ma anche di una scalata nella competizione per provare ad assaggiare qualche avversaria di Serie A.

DOMENICA SEGUI LA PARTITA SU WWW.ILCITTADINOMB.IT

In campo. Per quanto riguarda la formazione, è ipotizzabile un 4-3-1-2 con l’impiego dall’inizio di molti dei nuovi arrivi, visto che sono al lavoro con la squadra da un tempo sufficiente per cominciare ad assimilarne i concetti. Sul fronte Alessandria, i grigi sono stati tra i grandi protagonisti delle ultime stagioni di Serie C, con la semifinale di Coppa Italia raggiunta (dimostrazione che comunque non hanno mai snobbato la competizione) e tantissimi campionati di vertice, purtroppo per i tifosi piemontesi mai culminati con la promozione in cadetteria. La squadra di mister Cristiano Scazzola arriverà al match dopo il pareggio in amichevole con il Seregno e dopo l’allenamento congiunto con il Borgosesia, formazione di Serie D.

L’Alessandria non arriverà da solo in Brianza, ma accompagnato da un buon numero di tifosi, visto che un primo pullman è già stato completato e un secondo organizzato sempre da Orgoglio Grigio sta per esserlo.

Amichevoli. In casa Monza le amichevoli hanno portato una dote di gol segnati con il Real Vicenza e una dote di minuti accumulati nel triangolare con Lecco e Villafranca. I risultati contano poco in questo periodo, ma è giusto ricordarli: vittoria nel primo caso, sconfitta nel secondo e pari con sconfitta ai rigori nel terzo. Poi è arrivato il Frosinone, una squadra di categoria superiore con la quale Brocchi ha messo in campo i titolari per dare loro minuti pesanti in vista degli appuntamenti ufficiali. Normale dunque vedere Sampirisi, Bellusci, Finotto e Brighenti leggermente rallentati. Alla fine a Brentonico è 2-2 con i rigori di Fossati e D’Errico.

Biglietti. Il Monza informa che, a causa dei lavori in corso allo stadio Brianteo, il settore Curva Sud rimarrà chiuso (esclusivamente per questa partita) e, in via eccezionale, per gli abituali fruitori viene messo a disposizione il settore Tribuna Blu. Biglietti. Tribuna Verde/Rossa: Intero € 10 (Ridotto € 2); Tribuna Blu: Intero € 5 (Ridotto € 2); Settore Ospiti: Intero € 5 (Ridotto € 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA