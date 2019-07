Calcio, buon debutto in campo per il Seregno: 1-1 ad Alessandria e complimenti dagli avversari

Buon debutto per il nuovo Seregno del presidente Erba e di mister Balestri. In campo ad Alessandria (prossima avversaria del Monza in Coppa Italia), gli azzurri hanno strappato un bel 1-1 e i complimenti del mister di casa.