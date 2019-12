Calcio, altro pareggio per il nuovo Seregno nel ghiaccio di Sondrio Altro pareggio per il Seregno che, nonostante alcune modifiche nell’assetto apportate dal nuovo allenatore Gardano, si ferma sull’1-1 sul campo ghiacciato del Sondrio. Domenica ultima dell’anno contro la capolista Pro Sesto.

L’arrivo in panchina di Massimo Gardano non è stato sufficiente al Seregno per interrompere la lunga striscia di partite senza vittorie, che pareggiando a Sondrio ha visto ampliarsi a tredici punti il suo distacco in classifica dalla Pro Sesto capolista, già campione d’inverno, sua avversaria domenica prossima al Ferruccio nell’ultimo impegno nell’anno solare.



Calcio, Sondrio-Seregno: Massimo Gardano in panchina

(Foto by Paolo Colzani)

Su un campo in condizioni che definire precarie è poco, coperto a tratti dalla neve ghiacciata caduta nei giorni precedenti, Gardano ha provato a modificare qualcosa dell’assetto abituale fin qui, con Riccardo Zoia inizialmente allineato ai tre centrali difensivi ed Andrea Invernizzi esterno di centrocampo per la prima volta a sinistra.



Le sue mosse però non hanno prodotto gli esiti sperati, con le emozioni nel primo tempo che si sono ridotte ad un destro di Cristian Bertani, smanacciato in corner da Francesco Finamore al 5’, in una girata in bello stile ma imprecisa di Marco D’Amuri al 20’ ed in un’altra bella parata di Finamore su Bertani nel finale.

Nella ripresa, al quarto d’ora Vlatko Blazevic ha sbloccato il risultato, ma come spesso è capitato nelle ultime settimane gli azzurri non sono riusciti a conservare il vantaggio e, dopo un miracolo di Finamore su Martino Borghese al 25’, si sono fatti agguantare al 32’ da D’Amuri, che ha ricevuto da Alessandro De Respinis e di destro ha fulminato Roberto Barlocco. Nel rush conclusivo, con gli ospiti in forcing, l’opportunità migliore è stata costruita dai locali, con l’ex Luca Di Lauri che dal limite ha costretto Barlocco a deviare sul fondo.

Sondrio-Seregno 1-1

Marcatori: 15’ st Blazevic (Se), 32’ D’Amuri (So)

Sondrio: Finamore; Pezziardi, Ambrosini, Boni, Ottone; Jamal (42’ st Drovetti), Damo, Di Lauri, Austoni (16’ st Spaneschi); De Respinis, D’Amuri. A disp.: Guerci, Pasquinelli, Moroni, Yacoub, Panatti e Mossinelli. All.: Marelli

Seregno: Barlocco; Luoni, Borghese, Tomas, Zoia; Valsecchi, Gazo, De Angelis, Invernizzi; Bertani (37’ pt Artaria), Blazevic. A disp.: Galimberti, Bonaiti, La Camera, Marini, Tocci, Clerici, Ferrari e Labas. All.: Gardano

Arbitro: Lovison di Padova

Note: ammoniti Artaria (Se), Valsecchi (Se) e Spaneschi (So). Calci d’angolo: 6-4 per il Seregno. Recuperi: 1’ pt, 4’ st

