Calcio: al Brianteo le zone per scambiare le figurine dei calciatori del Monza In occasione di Monza-Fermana al Brianteo, il Monza 1912 organizza delle “zone scambio” delle figurine dei calciatori in distribuzione con Esselunga fino al 30 aprile. Basta andare allo stadio.

C’è tempo ancora fino al 30 aprile per avere le figurine del Monza 1912 in distribuzione nei supermercati Esselunga di Monza. La società biancorossa ha pensato di andare incontro ai tifosi che devono completare l’album e smaltire le doppie organizzando delle “zone scambio” allo stadio Brianteo in occasione della partita Monza-Fermana, l’ultima casalinga prima dei playoff.

Le zone sono previste in tribuna e in curva, le regole indicate dalla società sono tre e semplici: “Vieni allo stadio, porta i tuoi doppioni e l’elenco delle figurine che ti mancano, consegna al desk i doppioni e ricevi in cambio le figurine mancanti”. Col consiglio di presentarsi un po’ in anticipo sul fischio di inizio che è alle 18.30.

