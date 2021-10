Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brivido alla Coppa Agostoni: pedone attraversa davanti a Trentin e Lutsenko È successo durante la gara, all’altezza di una curva, a San Giorgio di Desio. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze. Un gesto sconsiderato ovviamente ripreso dalle telecamere della Rai durante la diretta tv.

L’edizione 2021 della Coppa Agostoni sarà ricordata anche per un fuori programma che avrebbe potuto registrare conseguenze decisamente serie. A pochissimi chilometri dal traguardo, a San Giorgio di Desio i due fuggitivi -Trentin e Lutsenko - hanno corso un grosso pericolo: un pedone, una donna, ha deciso di attraversare la strada proprio nel momento in cui i due corridori stavano affrontando una curva. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze.

Un gesto sconsiderato ovviamente ripreso dalle telecamere impegnate nella diretta Rai e che ha fatto correre un brivido ai protagonisti in gara, anzitutto, ma anche provocato la ferma condanna da parte del pubblico presente. L’episodio non ha destabilizzato Aleksey Lutsenko: il capitano dell’Astana che più di Trentin ha rischiato l’impatto con il pedone, alla fine si è imposto in una volata a due sull’italiano ed è andato a vincere sul traguardo di Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA