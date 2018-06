Basket/L’Aurorino Mazzoleni da Desio in serie A2 con la Kleb Basket Ferrara L’autorino Andrea Mazzoleni spicca il volo: dopo 16 anni nella società desiana, dove nell’ultima stagione è stato il capitano della formazione di serie B, è infatti passato in serie A2 firmando un contratto con la Kleb Basket Ferrara.

L’autorino Andrea Mazzoleni spicca il volo: come riporta il sito della gloriosa società desiana: «dopo un percorso di 16 anni in Aurora, cominciato nel 2002 con il microbasket e culminato nell’ultima stagione come capitano della formazione di serie B, Andrea Mazzoleni spicca il volo nel campionato di serie A2 firmando con la Kleb Basket Ferrara. Andrea, ragazzo modello dentro e fuori dal campo, è il classico esempio di come Aurora creda ed investa nel proprio settore giovanile, con l’obiettivo di produrre giocatori futuribili per la prima squadra. Auguriamo il meglio ad Andrea, sperando (ma ne siamo certi) che possa realizzare tutti i suoi sogni nel mondo della pallacanestro. In bocca al lupo Mazzo!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA