Basket: Rimadesio vince la finale playoff ed è promossa in Serie B

Gran finale per la Rimadesio che con la vittoria nei playoff di serie C Gold è tornata nel campionato di basket nazionale. Sarà serie B per i ragazzi di coach Gabriele Ghirelli che in campo neutro a Chiari, in una finale secca, hanno superato il giovane College Basketball Borgomanero: 80-75 il finale e meritato ritorno tra il basket che conta per gli arancioblu.

