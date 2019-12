Basket, Pallacanestro Bernareggio superstar dei social con la proposta di matrimonio di Laudoni a Giorgia Crivello (e La Giornata tipo) Pallacanestro Bernareggio superstar dei social nel fine settimana. Oltre alla qualificazione alla Coppa Italia da capolista della serie B, hanno spopolato la proposta di matrimonio di Stefano Laudoni alla fidanzata Giorgia Crivello e un post della pagina La Giornata tipo.

Pallacanestro Bernareggio superstar dei social nel fine settimana. Vittoriosa nell’ultima partita del 2019 Al Bione di Lecco e qualificata da capolista della serie B alla Coppa Italia, la Vaporart Bernareggio ha trovato altri due motivi per festeggiare.

Il primo è molto romantico ed è la proposta di matrimonio che Stefano Laudoni ha fatto alla fidanzata Giorgia Crivello. Il giocatore, l’anno scorso il migliore della serie B, ha potuto contare sulla complicità di tutta la squadra e così alla cena di Natale - “alla stessa cena di Natale in cui ci siamo conosciuti e parlati per la prima volta”, ha fatto sapere lei – si è inginocchiato e ha sfoderato l’anello. Ottenendo tanti applausi, tantissima emozione, lacrime e un bel sì dalla showgirl cresciuta in paese. La foto su Instagram è stata premiata con oltre 1.500 cuori sul profilo ufficiale della Pallacanestro Bernareggio, ne ha ottenuti 50mila su quello del giocatore; 40mila like per la foto dell’anello postata dalla ragazza.

Laudoni, che proprio in estate aveva prolungato con i Reds con un triennale, ha poi commentato su Instagram: “Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d’amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola e non voglio perderti mai”. Il modo migliore per i due ragazzi di festeggiare un anno d’amore.

Ma Bernareggio ha fatto il giro del web anche perché è stata protagonista di un post della nota pagina facebook e sito La Giornata Tipo, un must per gli appassionati. In evidenza la fotografia nel match contro Lecco dello scontro sotto canestro tra il bernareggese Patrick Gatti che indossa la maglia biancorossa numero 44 e Carlo Trentini che indossa il 33: “Lotta a rimbalzo tra 44 Gatti e 33 Trentin, il duello dell’anno”, è stato il commento.

