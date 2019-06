Basket, Monza pronta per la Coppa Giove numero 31: in campo dodici Under 15 Dodici squadre alla palla a due per rinnovare un impegno che Monza onora da 31 edizioni: dal 14 al 16 giugno si gioca la Coppa Alberto Giove, il torneo internazionale di basket per squadre Under 15.

Ci sono i campioni in carica dell’Olimpia Milano, fedelissimi della manifestazione e chissà se (e quanto) galvanizzati dall’arrivo di coach Ettore Messina in società, la novità Vado Ligure e il Poznan rivelazione 2018. Dodici squadre alla palla a due per rinnovare un impegno che Monza onora da 31 edizioni: dal 14 al 16 giugno si gioca la Coppa Alberto Giove, il torneo internazionale di basket per squadre Under 15. Una manifestazione nata per volontà di papà Francesco Giove nella memoria del cestista della Gerardiana, scomparso in un incidente in montagna nel 1988, e oggi portata avanti dal fratello Anton, che ne ha raccolto il testimone familiare.

La Coppa Giove 2019 torna un po’ al passato: si gioca sui campi rinnovati della Forti e Liberi in vialone Battisti, storica sede delle finali, e al centro sportivo Nei dopo l’esperimento alla Candy Arena. Dodici squadre in tre gironi: Aba Legnano, Aurora Desio, Biofarm Basket Poznan e Urania Wildcats Milano nel gruppo A; KK Sarajevo, Pallacanestro Bernareggio ’99 (quarta l’anno scorso), la finalista nazionale di categoria Vado Ligure e Pgc Cantù (gruppo B); Blurobica Bergamo, Basket Borgomanero, Olimpia Armani Milano e Apl Lissone a sostituire il Brose Bamberg costretto a un forfait dell’ultimora nel gruppo C.

Prime partite alle 10 di venerdì 14 giugno: Poznan-Urania Milano al palazzetto Forti e Liberi, Desio-Legnano al Nei. A seguire tutte le altre fino alla maratone delle finali di domenica 16 in vialone Battisti: dalle 10 mattino con il nono posto in palio, alle 17 la finale per il trofeo e alle 19.30 la cerimonia di premiazione. Due partite - per l’11° e il 7° posto - alla mattina si giocano al Nei.

Non manca il trofeo di Minibasket dedicato a Francesco Giove: alle 16 di sabato 15 con in campo gli Aquilotti (2008) di Forti e Liberi, Aso San Rocco e Gerardiana Monza. Festa del basket in campo e festa anche fuori: domenica al palazzetto della Forti ci sarà anche la possibilità di mangiare grazie alla presenza del Forno del Mastro e della gelateria Gran Gelato. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA