Basket, Meda premia la sua pluricampionessa Raffaella Masciadri Benemerenza civica per la cestista, la consegna venerdì 10 dicembre durate una cerimonia nell’aula consiliare. Classe 1980, Masciadri ha iniziato a giocare a basket all’età di 12 anni, a Lissone.

Raffaella Masciadri, già pluricampionessa del basket femminile, venerdì 10 dicembre riceverà la benemerenza civica nel corso di una manifestazione (è prevista alle 18,30) che si terrà a Meda nella sala del consiglio comunale.

Raffaella è nata a Como il 30 settembre 1980 e ha vissuto a Meda con i genitori (suo papà, Luigi, ha prestato servizio nella locale polizia municipale e, tra l’altro, ha giocato a livello amatoriale nell’Audace Meda Basket) per poi trasferirsi a Schio.

Raffaella (a Meda dopo le elementari ha frequentato la media Antona Traversi, quindi il liceo linguistico Candia a Seregno e l’Insubria di Como dove si è laureata e persino un corso serale alla Paci di Seregno dove si è diplomata in Ragioneria) ha iniziato a giocare a basket all’età di 12 anni, dapprima a Lissone quindi con la Sireg di Alzate Brianza per poi passare alla Comense e successivamente al Famila Schio. Il suo palmares è ricco di trofei e di medaglie conquistati con la maglia nerostellata lariana, con il Famila Schio e con la Nazionale femminile italiana (193 presenze in azzurro).

