Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Basket, le lissonesi Matilde e Eleonora Villa in azzurro per il FIBA Skills Challenge 2020 È tempo di Nazionali e le gemelle lissonesi Matilde Villa e Eleonora Villa devono preparare i bagagli. Sono state convocate nella Nazionale U17 per il FIBA Skills Challenge 2020 a Roma a metà agosto.

È tempo di Nazionali e le gemelle lissonesi Matilde Villa e Eleonora Villa devono preparare i bagagli. Le giocatrici del Basket Costa sono state convocate nella Nazionale Under 17 per il FIBA Skills Challenge 2020, una manifestazione in cui le varie squadre nazionali si sfideranno, cronometro alla mano, usando un po’ tutti i fondamentali della pallacanestro.

LEGGI Lissone premia atlete e sportivi vincenti: medaglie di sport e di inclusione

La Nazionale U17 Femminile c’è grazie al quinto posto ottenuto all’Europeo U16 del 2019, partecipa al torneo guidata da coach Giovanni Lucchesi. Le Azzurre sono state inserite nel Girone C, insieme a Portorico, una nazione qualificata dalla zona Asia e una dalla zona Europa. Tra le convocate con l’Italia U17 Femminile Matilde Villa ed Eleonora Villa e la compagna di squadra Vittoria Allievi.

Le gemelle, classe 2004, hanno già un palmares ricco di soddisfazioni e presenze in serie A.

Il raduno a Roma è previsto il 15 agosto 2020, le gare iniziano il 18 agosto: il primo match contro la qualificata dalla zona Asia 1 alle 12, il secondo match contro la qualificata dalla zona Europa 2 alle 12:30. Il giorno dopo, terzo appuntamento contro Portorico alle 11:30. Il 21-22-23 agosto sono in programma rispettivamente i quarti di finale, le semifinali e le finali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA