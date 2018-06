Basket, l’Armani Jr Milano vince la Coppa Giove numero 30: spettacolo in campo e fuori È l’Armani Jr Olimpia Milano la squadra vincitrice della Coppa Alberto Giove numero 30, la manifestazione internazionale di basket giovanile andata in scena a Monza in una quattro giorni ad alto tasso di spettacolo.

È l’Armani Jr Olimpia Milano la squadra vincitrice della Coppa Alberto Giove numero 30, la manifestazione internazionale di basket giovanile andata in scena a Monza in una quattro giorni ad alto tasso di spettacolo. Domenica i milanesi biancorossi hanno battuto in finale l’Aba Legnano per 83-58, il secondo trofeo sollevato solo due giorni dopo quello per lo scudetto della serie A.

Lle finali si sono giocate nell’inedito scenario della Candy Arena. Un palcoscenico onorato dalle squadre scese in campo in un torneo che quest’anno ha tagliato il traguardo dei trent’anni e ha festeggiato con un programma ricco che ha strizzato l’occhio al pubblico più giovane. Oltre al basket giocato, e alla tradizionale serata dell’amicizia con l’All Star Game, la giornata conclusiva ha ospitato anche Favij, idolo di Youtube, e DJ Jump.



Basket, Coppa Giove 2018 a Monza: i ragazzi dell'All Star Game - foto dalla pagina facebook Coppa Alberto Giove

Sul terzo gradino del podio è salito il Biofarm Basket Poznan (Polonia) che ha avuto la meglio sulla Pallacanestro Bernareggio 99, che in semifinale aveva ceduto con l’onore dei canestri una partita equilibratissima con l’Aba.

Le altre finali hanno completato la classifica con i tedeschi del Brose Bamberg quinti, i croati del Cedevita Zagabria sesti, Urania Wildcats Milano, Bayern Monaco, Comense, Aurora Desio, Giardino Orsenigo, i campioni uscenti del Pgc Cantù, Apl Lissone, Bluorobica Bergamo, Le Bocce Erba, Forti e Liberi Monza.

I premi individuali: l’Mvp (miglior giocatore) è Alfredo Boglio dell’Olimpia Milano, il miglior marcatore è stato Adrian Worthy del Bamberg con 18,5 punti a partita.

Il Trofeo Francesco Giove, dedicato alle squadre di minibasket e intitolato alla memoria del papà di Alberto Giove, ha visto in campo gli Aquilotti del 2008. Classifica: Aurora Desio, Gerardiana Monza, Forti e Liberi.

