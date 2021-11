Basket, la storia di Carlo e Luca Lanzarini: padre e figlio in squadra insieme nella Polisportiva Veranese Carlo e Luca Lanzarini sono padre e figlio. Hanno iniziato a giocare insieme a basket nella Polisportiva Veranese: ecco la loro storia.

Carlo ha 52 anni. Luca appena 21. Sono entrambi giocatori della Polisportiva Veranese Basket. Carlo è il papà di Luca. Dalla società veranese una bella storia di sport e amicizia. Carlo Lanzarini, professione fisioterapista, si è avvicinato al mondo della Polisportiva Veranese tre anni fa quando la squadra del figlio cercava un preparatore.

«Ho iniziato a giocare a pallacanestro a 12 anni – ha raccontato Carlo –. Ho girato diverse squadre e fino all’anno scorso giocavo nell’Azzurra Albiate ma quando ha chiuso per colpa del Covid sono rimasto senza squadra».

Da lì la richiesta al coach della Polisportiva Veranese Rudy Palermo di potersi allenare coi suoi ragazzi.

«Dai miei attuali compagni sono amato e odiato perché sono il loro preparatore – ha continuato il papà cestista - Quando il coach dice “Ok Carlo, sono tuoi” leggo nei loro occhi che vorrebbero ammazzarmi. Dallo scorso anno ho iniziato ad allenarmi con loro ma all’inizio non pensavo che il coach mi avrebbe tesserato. Invece mi ha dato una bellissima occasione». E così nelle ultime due partite Carlo e Luca hanno giocato insieme, dividendo lo stesso campo.

«Non era mai successo prima, al massimo capitava di giocare uno contro uno al campetto – ha aggiunto Carlo Lanzarini – .È stato divertente giocare insieme».

Scherzi e battute in squadra non mancano. «Coi compagni si ride e si scherza di questa cosa – ha spiegato Luca Lanzarini –. Quando ero piccolo andavo sempre a vedere le partite di papà e se ho iniziato a giocare a basket lo devo a lui». Oggi giocano insieme, con la maglia della Polisportiva Veranese, ma chi è il più forte sul campo? «Mio papà ha sicuramente più esperienza ma, non me ne voglia, adesso quello più scattante sono io» ha concluso Luca con un sorriso.

