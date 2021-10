Basket, la Brianza alla prova della serie D: scendono in campo Seregno e Carate. L’obiettivo sono i play off Oggi, domenica 3 ottobre, tornano sui loro rispettivi parquet, sia Seregno che, alle 19, al paladonMilani riceve il Pescate, sia Master Carate che al palazzetto ospita alle 18 l’Indipendente Appiano Gentile. Entrambi i sodalizi hanno in panchina due nuovi coach e puntano ai play off.

Riprende per due squadre brianzole, dopo il fermo di oltre un anno, il campionato di serie D di basket. Oggi, tornano sui loro rispettivi parquet, sia Seregno che, alle 19, al paladonMilani riceve il Pescate, sia Master Carate che al palazzetto ospita alle 18 l’Indipendente Appiano Gentile. Entrambi i sodalizi hanno in panchina due nuovi coach e puntano ai play off.

I gialloblu seregnesi, si presentano al via, agli ordini di Ivano Perego, 44 anni, subentrato a Fabio Brunati che ha lasciato la guida, dopo diverse stagioni, per altri impegni. Perego, ha sei anni di esperienza in serie B, in qualità di assistente di Massimo Meneguzzo, quattro anni a Lecco e due ad Oggiono. Il Seregno ha alle spalle una buona preparazione estiva, iniziata a fine agosto, e con il recente successo nel quadrangolare di domenica 26, quando ha superato sia Meta 2000 San Donato Milanese per 72-57, sia Biassono per 71-64, dopo due tempi supplementari. Il Seregno è stato inserito nel girone B1 con Pescate, Concorezzo, Rovagnate, Sondrio, Vercurago, Nibionno, Civate. E’ una squadra con tanti giovani, promossi dal vivaio e con i soli Davide Gianotti, capitano della squadra e Roberto Montagna, come veterani. Ecco il roster: play maker: Federico Caglio, Filippo Attolini, Francesco Cattaneo e Luca Provenzi; centro: Riccardo Candi e Roberto Montagna; esterni: Alberto Arnaboldi, Luca Barni, Luca Caglio, Riccardo Cibinetto, Luca Donega, Davide Gianotti (capitano), Leonardo Sanfillippo, Filippo Schiatti, Simone Ricci.

Master Carate è stata affidata alla guida di Bruno Ferrario, 61 anni, valtellinese di Delebio, che ha preso il posto di Arturo Fracassa. Ferrario ha trascorsi come giocatore e allenatore a Reggio Emilia quand’era Cantine Riunite, ma anche come tecnico nel settore giovanile del Cantù. E’ stato per qualche anno alla Posal di Sesto. I verdi lambraioli arrivano al campionato con la vittoria nel sesto torneo di “fine estate” superando sia Tavernerio che Nibionno, “ ma abbiamo una panchina corti”, ha ricordato coach Ferrario. Avversari di campionato del Master saranno: Cabiate, Cadorago, Lomazzo, Rovello, Appiano, Tavernerio, Figino Serenza. Il roser del Master: play maker: Filippo Villa, Tommaso Villa; centro: Gabriele Oliva; guardia- ala piccola: Paolo Galbiati, Davide Passero, Riccardo Trifirò, Alberto Galbiati, Raffaele Redaelli; ala grande-play: Simone Molteni (capitano), Riccardo Giuffrè; ala piccola-grande: Rocco Sarubbi, Riccardo Fumagalli

