Basket, il vimercatese Paolo Galbiati alla guida della Fiat Torino in serie A Primi passi in Brianza, il presente in serie A: Paolo Galbiati è il nuovo allenatore della Fiat Auxilium Torino dopo le dimissioni a inizio settimana di Carlo Recalcati. Grande esperienza a livello giovanile, ha allenato a Bernareggio e all’Olimpia Milano.

I primi passi in Brianza, il presente in serie A: Paolo Galbiati è il nuovo allenatore della Fiat Auxilium Torino dopo le dimissioni a inizio settimana di Carlo Recalcati e a meno di un mese dall’addio di Luca Banchi, chiamato a inizio stagione. La società lunedì sera ha comunicato la promozione a head coach.

Galbiati, classe 1984, ha un passato vincente a livello giovanile: già sulla panchina di Bernareggio, nel 2010 era approdato all’Olimpia Milano con cui nel 2011 ha vinto la Bmb Cup di Bovisio (premiato come miglior allenatore), ha vinto lo scudetto Under 17 (2013) ed è arrivato a un passo dal ripetersi negli anni seguenti anche con gli Under 15. Proprio in casa Olimpia ha conosciuto Luca Banchi (l’allenatore dello scudetto milanese del 2014) che l’ha voluto nello staff della Fiat nell’estate 2017.

Ora la prima panchina in serie A. Esordio mercoledì sera contro lo Zenit San Pietroburgo in Coppa Europa. Torino è sesta in classifica ed è qualificata anche alle Finale 8 di Coppa Italia (15-18 febbraio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA