LISSONE: FEDERICO PEREGO coach Bamberg (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Basket: il Bamberg del lissonese Federico Perego vince la Coppa di Germania Nuovo trionfo per Federico Perego di Lissone: alla guida del Brose Bamberg ha vinto la Coppa di Germania di basket grazie alla vittoria sull’Alba Berlino per 83-82. La festa del papà.

La Coppa di Germania di basket va al Brose Bamberg e alla guida della squadra tedesca c’è un brianzolo, il lissonese Federico Perego. Domenica 17 febbraio, il team di coach Perego (chiamato un mese fa a sostituire l’esonerato Ainars Bagatskis) ha battuto l’Alba Berlino per 83-82.

ll Bamberg ha segnato la tripla del sorpasso a circa due secondi dal termine della gara. Una vittoria sul filo di lana che regala, se possibile, ancora più emozioni. Un mese speciale per Federico Perego, capace di risollevare le sorti di un team in evidente difficoltà e di conquistare la tanto ambita Coppa di Germania. Tripudio e congratulazioni meritate per il capo allenatore che a gennaio si è trovato inaspettatamente a trainare il Bamberg, dopo essere stato assistente di coach Andrea Trinchieri dal 2014.

Grande festa (e fiumi di birra) in Germania, ma anche in Brianza dove Perego ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro, in particolare nel settore giovanile tra Lissone e Desio. Il padre Renzo, assessore comunale a Lissone, ha postato la notizia sui social, con una semplice quanto emozionante dedica: “Complimenti, figlio mio”.

