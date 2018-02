Basket: i miti di Milano, Varese e Cantù all’Old Star Game di Desio Sabato 24 febbraio a Desio l’Old Star Game di basket con le leggende di Milano, Cantù e Varese.

Il PalaBancoDesio ospita sabato 24 febbraio alle 20.30 la terza edizione dell’Old Star Game di basket. I campioni del passato delle tre storiche squadre lombarde di pallacanestro, Cantù, Milano e Varese, daranno vita a ‘Il ritorno dei miti nel derby lombardo’, a sostegno della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, presieduta da Santo Versace.

Il triangolare vedrà scendere sul parquet dell’impianto desiano i campioni che hanno fatto grandi le tre società lombarde, in Italia ed in Europa. Dopo il successo dello scorso anno col ‘Ritorno dei miti nel derby di Bologna’ con 5000 spettatori al Pala Dozza e 20.000 euro raccolti a favore di Operation Smile, sarà Desio a diventare il centro dell’attenzione e della solidarietà. Già settanta storici campioni hanno dato la loro adesione ed altri ancora potrebbero aggiungersi, chi per scendere sul parquet e chi per rimanere a bordo campo, sulle panchine.

Un’occasione per i più giovani per conoscere i veri miti del basket e per i meno giovani di vedere tutti insieme i loro idoli del passato. Oltre a Meneghin, Marzorati, Coldebella e Portaluppi, sabato 24 al PalaBancoDesio ci saranno personaggi del calibro di Dan Peterson, Arnaldo Taurisano, Sandro Gamba, Carlo Recalcati in qualità di tecnici e, per citare qualcuno dei contendenti, Antonello Riva, Dan Gay, Alberto Rossini, Beppe Bosa, Hugo Sconochini, Franco Boselli, Gregor Fucka, Nando Gentile, Dejan Bodiroga, Gianmarco Pozzecco, Andrea Meneghin, Arijian Komazec. Belen Rodriguez la special guest della terza edizione.

«Sono lieto – ha detto Santo Versace durante presentazione – che We For You abbia deciso di rinnovare il sostegno alla fondazione Operation Smile. Old Star Game è una incredibile manifestazione che unisce sport e solidarietà». Il motto della fondazione è ‘Cambiare la vita: un sorriso alla volta è la nostra vittoria. La serata di sabato 24 febbraio a Desio ha proprio lo scopo di raccogliere fondi per donare nuovi sorrisi. «Tre le mini partite da due quarti ciascuna – ha spiegato Alessandro Nava -. La prevendita è già iniziata sul circuito VivaTicket. Promozioni sono riservate a gruppi e società sportive. Un euro il costo dell’ingresso per i bambini accompagnati dai genitori. Ci saranno coreografie speciali, con 24 maglie storiche delle tre società lombarde unite nella solidarietà».

