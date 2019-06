Basket giovanile a Monza: l’Aurora Desio vince la Coppa Giove, battuta Vado Ligure L’Aurora Desio vince per la prima volta la Coppa Alberto Giove, il torneo internazionale di basket per squadre Under 15. Da venerdì a domenica è andata in scena la 31esima edizione.

Aurora Desio, Vado Ligure, Blu Orobica Bergamo e Pallacanestro Bernareggio 99: sono loro le magnifiche quattro della Coppa Alberto Giove di Monza numero 31. La giornata di finali è andata in scena domenica dopo due giorni di programma serrato per comporre il tabellone dai tre gironi di qualificazione. Dodici le Under 15 in gara.

Desio alla sua prima finale ha superato Vado Ligure col punteggio di 91 a 89 al termine di una gran rimonta: Vado, tra le finaliste nazionali di categoria, era andata al riposo lungo sul 54-31 ma nel secondo tempo non è riuscita ad arginare il cambio di passo dei brianzoli (70-66 al 30’).

Nella finale per il terzo posto Bergamo ha superato Bernareggio per 90-62. In classifica quinta l’Olimpia Milano, poi Legnano, Poznan, Cantù, Urania Milano, Borgomanero, Lissone, Sarajevo.

I premi individuali sono andati a Andrea Leoni della Bluorobica, nominato MVP della manifestazione, e a Diego Arosio dell’Apl Lissone, top scorer.

Il trofeo “Francesco Giove” per il minibasket (Aquilotti 1998) è andato alla Gerardiana Monza, in campo con Aso San Rocco e Forti e Liberi per un torneo tutto monzese.

